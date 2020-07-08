РИАМО - 8 июл. В День семьи, любви и верности мэр Москвы Сергей Собянин посетил церемонию регистрации брака на стадионе «Открытие Арена» и поздравил молодоженов Ксению Добронравову и Владимира Птичкина с началом семейной жизни, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«С 23 июня столичные ЗАГСы возобновили проведение торжественных церемоний регистрации брака. Вновь открылись московские дворцы бракосочетания и необычные площадки, заключать брак на которых стало новой московской традицией», - сказал Собянин.

Более чем за год в московских музеях, старинных особняках, на стадионах и других необычных площадках брак зарегистрировали 8 тысяч пар.

«И сегодня, в День семьи, любви и верности, еще одна прекрасная пара молодых москвичей решила соединить свои судьбы. Поздравляю вас с этим прекрасным событием. Раз для заключения брака вы выбрали стадион, желаю вам много красивых побед», – добавил Собянин.

День семьи, любви и верности отмечается в России 8 июля. Праздник приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии.