РИАМО - 8 июл. Новый учебный год в Московском физико-техническом институте планируют начать 1 сентября, основной прием студентов пройдет в августе, попасть на учебу в МФТИ можно по результатам ЕГЭ и олимпиад, сообщил в среду журналистам ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

«У нас основная часть приема пройдет в августе. <...> Мы планируем начинать (учебный год - ред.) вовремя», - сказал Кудрявцев.

Он добавил, что на бюджетные места планируют принять около 1 тысячи человек. На платные места могут рассчитывать еще 200 будущих студентов.

Кудрявцев отметил, что попасть на учебу в МФТИ можно по результатам ЕГЭ и олимпиад.