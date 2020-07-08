РИАМО - 8 июл. Новый учебный год в Московском физико-техническом институте планируют начать 1 сентября, основной прием студентов пройдет в августе, попасть на учебу в МФТИ можно по результатам ЕГЭ и олимпиад, сообщил в среду журналистам ректор МФТИ Николай Кудрявцев.
«У нас основная часть приема пройдет в августе. <...> Мы планируем начинать (учебный год - ред.) вовремя», - сказал Кудрявцев.
Он добавил, что на бюджетные места планируют принять около 1 тысячи человек. На платные места могут рассчитывать еще 200 будущих студентов.
Кудрявцев отметил, что попасть на учебу в МФТИ можно по результатам ЕГЭ и олимпиад.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/13)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
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