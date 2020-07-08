РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. В подмосковном Подольске жители пожаловались на сетевой супермаркет, который разгружает товары поздно вечером и нарушает закон о тишине, после вмешательства администрации округа руководство магазина принесло извинения, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале, что магазин «Ярче» на улице Малая Зеленовская, дом 46 получает товар ночью и не соблюдает закон о тишине. Людям в этом доме невозможно спать. Обращение по вопросу устранения нарушений в сфере организации стационарной торговли рассмотрело управлением потребительского рынка администрации округа.

«Обращение рассмотрено с выездом на место. Информация, изложенная в обращении, доведена до директора магазина «Ярче» и проведена разъяснительная беседа о недопущении ухудшения проживания граждан при осуществлении торговой деятельности», - сказал замглавы администрации Подольска Александр Скобенников.

По его словам, руководителем предоставлено письменное объяснение, из которого следует, что выгрузка товара ночная, график прихода машины ежедневно до 22:00, разгрузка длится 30 минут, машина выключает двигатель и свет.

Он уточнил, что администрация магазина «Ярче» принесла извинения за доставленные неудобства и обязалась выполнять свою работу, не нарушая закон о тишине.

Согласно закону, нельзя выполнять шумные действия, беспокоящие граждан, по будним дням с понедельника по пятницу до 8:00 часов и после 21:00, а также в выходные с субботы по воскресенье и в праздничные нерабочие дни до 10:00 часов и после 22:00 часов.