Коронавирус за время самоизоляции стал полноценной частью культуры. Ковидом и Короной называют детей, в честь вируса готовят торты, придумывают песни и коллекции одежды. С одной стороны, хайп на пандемии, из-за которой многие потеряли работу и лишились близких, кажется неуместным, но с другой – смех способствует психологической разрядке, которой всем так не хватает. Если вы хотите подарить переболевшим знакомым что-то на память об эпохе, которая точно войдет в историю, стоит присмотреться к нашей подборке.

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Торт в виде коронавируса

Цена: от 3 000 рублей/кг



Торты в виде коронавируса, с лицами медсестер или в форме маски можно подарить тем, кто победил болезнь – медицинским работникам, переболевшим ковидом, или сотрудникам, которые наконец-то вернулись в офис.

Один из самых интересных тортов мы нашли на сайте Сhaudeau. Внешний облик лакомства включает не только саму молекулу вируса, но и маску, антисептик и даже туалетную бумагу. Начинку можно выбрать любую: в ассортименте шоколадная «Прага», карамельный медовик, птичье молоко, «Красный бархат», «Йогуртовая начинка», бананово-шоколадная и многие другие. Если будете заказывать такой торт, не забудьте сделать десятки фотографий, чтобы потом показать внукам.

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Худи и футболки с принтом коронавируса

Цена: от 1 999 рублей

Российских дизайнеров коронавирус вдохновил на футболки, толстовки и худи с принтами в виде коронавируса. На сайте keltr.ru можно найти мужской свитшот или худи с надписью Covid-19, CoronaVirus, а также более креативные «Я пережил коронавирус 2020», футболку с пандами и знаком биологической опасности Pandemic, свитшоты «Я в порядке 36,6» и «Я пережил развал СССР, … и коронавирус переживу», футболку с надписью «Коронавирус? Не, не слышал», или, например, с Моной Лизой в маске.

Украшения COVID

Цена: от 6 000 рублей

Дизайнеров украшений COVID вдохновил на подвески и серьги в виде вируса. Например, в группе «Рок символ» во «ВКонтакте» можно найти подвеску COVID со щупальцами как у пресловутого вируса из серебра 925-й пробы с цветными фианитами или серьги с аналогичным дизайном.

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Блокнот с принтом на тему COVID

Цена: от 170 рублей

Полиграфия тоже не осталась в стороне от пандемии и выпустила блокноты с ковидной тематикой. Самые креативные варианты можно найти на сайте printio.ru. Например, один из блокнотов обыгрывает заставку телекомпании «Вид». Также из интересного – блокноты в стиле бренда Adidas с короной и с мылом Corona Killer.

Книга о коронавирусе

Цена: от 391 рубля

О коронавирусе, наверное, через пару лет снимут художественные фильмы, а вот книги уже написаны – от специализированной медицинской литературы до нон-фикшена. Например, на сайте «Читай-города» можно найти книгу Андрея Сазонова «Коронавирус и другие инфекции: CoVарные реалии мировых эпидемий», в которой говорится, что эпидемии были, есть и будут частью истории человечества. Ликвидировать все болезни нам никогда не удастся, так как эволюционирует все живое, в том числе и вирусы. Автор рассказывает, чем эпидемия отличается от пандемии, какие разновидности вирусов существуют и чем опасен коронавирус. В описании говорится, что эта книга научит не паниковать по надуманным поводам, а позволит грамотно оценить свое состояние.

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Интерьерная игрушка в виде ковида

Цена: от 2 000 рублей

Хендмейд-броши в виде молекулы вируса со щупальцами и интерьерные авторские игрушки можно найти на «Авито». За 2 тысячи рублей можно купить игрушку-прикол – «бактерию Covid-19». В описании сказано, что игрушка не предназначена для детей. Исполняется на заказ, цвет можно выбрать. Состоит из вязаной основы, наполнителя, проволоки и бусин. Усики сгибаются по желанию.

Брошь «Победа над ковидом»

Цена: от 700 рублей

За 700 рублей на «Авито» можно приобрети брошь «Победа над COVID-19». Автор работы отмечает, что брошь не является оберегом, а придумана в подарок докторам, знакомым, которые хотят отпраздновать окончание пандемии.