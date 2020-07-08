РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Рабочие приступили к ремонту асфальтового покрытия на мосту у станции Гривно в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. На мостовом сооружении станции Гривно проводятся работы по ремонту асфальтового покрытия, которое долгое время вызывало нарекания как у жителей города, так и у администрации округа», - говорится в сообщении.

Весной территориальным управлением администрации округа в микрорайоне Климовск было направлено обращение в адрес РЖД о необходимости проведения текущего ремонта мостового сооружения. Также до 1 сентября планируется отремонтировать дефекты на ступенях.