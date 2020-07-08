РИАМО - 8 июл. Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова и президент группы компаний «Инград» Павел Поселенов подписали соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта в Мытищах, передает корреспондент РИАМО.

Проект предусматривает комплексное развитие территории и создание нового жилого микрорайона с объектами социальной, инженерной, коммунальной и транспортной инфраструктуры.

«Для нас это очень значимое мероприятие - по двум основным стратегическим задачам, которые стоят перед правительством Московской области. Первое - это решение проблем обманутых дольщиков. <...> Вторая стратегическая задача - это комплексное развитие территории», - сказала Федотова.

Она отметила, что, в частности, соглашение предполагает реализацию масштабного проекта в Мытищах.

«Данный формат соглашения самый правильный. Мы четко понимаем, что это подкреплено дорожной картой, обязанностью сторон и четким финансированием. Этим соглашением мы гарантируем выполнение всех обязательств», - заключил Поселенов.

По его словам, новый район будет очень современным, там будут школы и детские сады.