РИАМО – 8 июл. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой рассказал, что столичные кинотеатры могут открыть 1 августа, сейчас разрабатывается модель привлечения в них людей из-за того, что пока посещаемость прогнозируется в 20%, сообщает РИА Новости.

Кинотеатры закрылись в России в конце марта из-за распространения коронавируса. Сейчас они еще не возобновили работу.

«Сейчас преждевременно говорить об этом, потому что важно не просто их открыть, а понять, что будут показывать кинотеатры. Релизы сдвигаются, прогнозируется посещаемость сейчас в 20%», - сказал Толстой.

Ранее зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко сообщал, что кинотеатры в России планируют открыть 15 июля. Позже глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин рассказал, что кинотеатры в Москве, возможно, откроют 1 августа.

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8 ИЮЛЯ

- Тарифы на мобильную связь в России подорожали в среднем на 8% из‑за пандемии коронавируса. Согласно прогнозам, рост тарифов во втором полугодии 2020-го может достигнуть 14%.



- Столичные кинотеатры могут открыть для зрителей уже 1 августа, считает советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой. Сейчас разрабатывается модель привлечения в них людей из-за того, что пока посещаемость прогнозируется в 20%.

«Сейчас преждевременно говорить об этом, потому что важно не просто их открыть, а понять, что будут показывать кинотеатры. Релизы сдвигаются, прогнозируется посещаемость сейчас в 20%», - сказал Толстой.

Хотим узнать ваше мнение Пойдете ли вы в кинотеатр сразу после их открытия? 31% Да, соскучился по походам в кино 31% Пока боюсь посещать людные места 31% Подожду, когда разрешат не надевать маску и перчатки 31% Нет, я и до пандемии редко ходил в кино Результаты

- Из-за пандемии коронавируса россияне стали чаще покупать велосипеды, причем не только новые, но и подержанные. Возросший спрос на велосипеды стал общемировой тенденцией.



- Правительство Российской Федерации установило новые правила оказания медицинской помощи гражданам при угрозе опасных заболеваний. Алгоритм этих мер был отработан во время пандемии коронавируса.

- За минувшие в сутки в России зафиксировали 6 562 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве выявили 621 случай, таким образом, число новых случаев коронавируса в столице сократилось за месяц на 31%. В Подмосковье выявили еще 194 случая Covid-19.

- Еще 1195 пациентов выздоровели в Москве. В Подмосковье от коронавирусной инфекции вылечились 359 человек.

- Еще 6 московских стационаров вернулись к обычному режиму работы после приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В скором времени планируется вернуть в обычный режим работы еще четыре больницы, среди которых Боткинская и имени Виноградова.

- В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в столице умерли 4027 человек. В Подмосковье жертвами новой инфекции стали еще 5 человек.