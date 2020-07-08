РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. Молодогвардейцы Балашихи в среду провели флешмоб в честь Дня семьи, любви и верности, ребята выстроились в форме сердца на площади перед Ледовым дворцом «Арена «Балашиха», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

«Сегодня отмечается праздник - День семьи, любви и верности. Многие знают русского богатыря Илью Муромца, но немногие знают князя Петра и крестьянку Февронию - они также жители Мурома. Сегодня мы выстроились в символ любви - сердце, чтобы напомнить нашим жителям о том, что надо оберегать брак, жить дружно, любить друг друга и творить добро», - сказал руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Алексей Егоров.

Он добавил, что также молодогвардейцы в этот день в социальных сетях выкладывают фотографии семейных пар, которые появились благодаря молодежной организации.

По его словам, благодаря «Молодой гвардии» Балашихи образовалась семья. Наталья и Илья познакомились на молодежных форумах и поженились, а сейчас уже вместе со своими детьми активно участвуют в общественно-политических мероприятиях Балашихи.

«День святого Валентина, в который принято отмечать День всех влюбленных, пришел к нам из Америки. Но ведь у нас есть свой православный праздник - День Петра и Февронии, ставший днем любви семьи и верности. Очень важно, когда не только в этот, но и в любой день семья сплачивается, любит и помогает друг другу, когда в семье царит взаимопонимание и уважение, нет никакого насилия, как сейчас распространено, а дети живут в семьях», - отметила заместитель руководителя местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Залина Гимольдинова.

День семьи, любви и верности, приуроченный ко Дню памяти святых Петра и Февронии, отмечают в России с 2008 года. Инициатором праздника стал Фонд культурно-социальных инициатив.