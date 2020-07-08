РИАМО - 8 июл. Самые современные технологии используют для очистки питьевой воды на станциях водоподготовки в столице, сейчас в городе работают четыре станции водоподготовки, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В Москве качество питьевой воды полностью соответствует не только российским, но и международным стандартам. На станциях водоподготовки постоянно ведется работа по внедрению новейших высокоэффективных технологий, повышающих качество производимой питьевой воды», — сказал Бирюков на заседании коллегии Военно-промышленной комиссии РФ.

Он добавил, что в Москве работают четыре станции водоподготовки. Их общая производительность составляет свыше 6 миллионов кубометров в сутки.

В городе ведутся масштабная поэтапная реконструкция и модернизация действующих сооружений водоподготовки с внедрением наиболее эффективных технологий, в первую очередь озоносорбции. Первым объектом стала Рублевская станция, где блок с озоносорбцией запустили в 2002 году. Сейчас в столице используют четыре комплекса с этой технологией. Это один из наиболее эффективных методов очистки воды. Работу по внедрению озоносорбции продолжают.

Кроме того, особое внимание в Москве уделяют очистке сточных вод.

Бирюков напомнил, что общая протяженность канализационных сетей в городе составляет более 9 тысяч километров. Сточные воды очищают на Люберецких и Курьяновских очистных сооружениях, которые являются крупнейшими в Европе комплексами. Кроме того, работают еще две станции очистки в Зеленограде и в Юго-Западном административном округе.