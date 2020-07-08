РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 8 июл. В День семьи, любви и верности активисты Общероссийского народного фронта и организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» провели акцию «Здравствуй, малыш!» и в рамках проекта «Время рожать» передали 90 пеленок и 120 чепчиков в Щелковский перинатальный центр, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

В этой акции примут участие 10 регионов, включая Московскую область.

«Сегодня мы хотим поздравить малышей, которым довелось появиться на свет в этот день. День семьи, любви и верности – удивительный праздник. Он дает нам возможность задуматься о великой роли семьи в жизни человека. Для большинства из нас семья – источник для жизни, творчества, безграничный источник радости и тепла», – сказал член регионального штаба ОНФ в Московской области Алексей Фураев.

Волонтеры проекта ОНФ «Время рожать» ежедневно консультируют родителей страны по вопросам реализации права на государственную помощь, в том числе и в приложении «ОНФ. Помощь». Для каждого региона создаются демографические дорожные карты – ресурс, на котором в режиме «одного окна» будущие и состоявшиеся родители могут узнать о мерах государственной поддержки всех уровней.