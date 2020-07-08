Авто в кредит: как воспользоваться новой госпрограммой семьям и врачам

Новые правила
В России заработала расширенная программа льготного автокредитования. Теперь программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» смогут воспользоваться больше граждан.
Если раньше подать заявку на льготный автокредит со скидкой 10% могли только семьи с двумя детьми, то теперь это могут сделать и те, кто воспитывает одного ребенка. А еще в этом году право на скидку появилось и у семей с усыновленными или находящимися под опекой детьми.
Значительно выросла и предельная стоимость автомобиля. Ранее программы льготного кредитования распространялись лишь на машины стоимостью до миллиона рублей. Теперь в кредит с господдержкой можно взять транспортное средство ценой до 1,5 миллионов рублей.
Важное условие – скидка 10% распространяется только на автомобили российского производства 2019-2020 года. В список попали 20 марок, среди которых LADA, Datsun, Kia, Renault и другие. Уточнить, какие марки и модели попадают под госпрограмму, можно у автодилера.
Программа «Первый автомобиль»
Программа предоставляет скидку 10% при покупке машины на условиях льготного кредитования. Она доступна тем, кто ранее не имел автомобиля в собственности. Такой льготный автокредит может быть выдан без первоначального взноса.
Для оформления кредита необходимо иметь действующие водительские права. Еще одно важное условие – отсутствие других автокредитов в течение 2019 и 2020 годов. Также покупатель обязуется не заключать в 2020 году новых кредитных договоров на приобретение автомобиля.
Программа «Семейный автомобиль»
Эта программа подойдет семьям, в которых растет хотя бы один несовершеннолетний ребенок. Условия получения скидки 10% на авто отечественного производства те же – действующие водительские права на руках, отсутствие других автокредитов, обязательство не брать новые займы в текущем году.
Подтвердить родительский статус нужно, предоставив копию паспорта с соответствующими отметками или свидетельства о рождении ребенка.
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Для медицинских работников
Чтобы принять участие в программе с аналогичными условиями, медработник обязательно должен являться сотрудником государственной медицинской системы здравоохранения.
Особенности действия госпрограмм
Обычно банки оформляют автокредит по двум документам: паспорт гражданина РФ и водительское удостоверение. Однако, в некоторых случаях могут запросить и расширенный пакет документов.
Нужно быть готовым подтвердить доход за последние 12 месяцев с помощью справки по форме 2-НДФЛ, либо справки по форме банка, либо выписки по личному банковскому счету. Также банк может запросить заверенную копию трудовой книжки.
Перед тем, как подписывать одобренный договор по автокредиту, проверьте, какие платные услуги в него включены и под какой процент вы берете займ. Иногда ставки по кредиту, установленные банком, нивелируют скидку, полученную по госпрограмме.
Приятным бонусом для собственников машин, приобретенных по программам с господдержкой, станет то, что не нужно уплачивать налог на доходы физических лиц на сумму 10% скидки, предоставляемой государством.
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