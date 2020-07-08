Авто в кредит: как воспользоваться новой госпрограммой семьям и врачам

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В России заработала расширенная программа льготного автокредитования. Теперь программами «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» смогут воспользоваться больше граждан.

Если раньше подать заявку на льготный автокредит со скидкой 10% могли только семьи с двумя детьми, то теперь это могут сделать и те, кто воспитывает одного ребенка. А еще в этом году право на скидку появилось и у семей с усыновленными или находящимися под опекой детьми.

Значительно выросла и предельная стоимость автомобиля. Ранее программы льготного кредитования распространялись лишь на машины стоимостью до миллиона рублей. Теперь в кредит с господдержкой можно взять транспортное средство ценой до 1,5 миллионов рублей.

Важное условие – скидка 10% распространяется только на автомобили российского производства 2019-2020 года. В список попали 20 марок, среди которых LADA, Datsun, Kia, Renault и другие. Уточнить, какие марки и модели попадают под госпрограмму, можно у автодилера.

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