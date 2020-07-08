РИАМО - 8 июл. В Москве и Подмосковье до 9 июля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Подмосковье предупреждение действует до 18:00 четверга, а в Москве до 9:00 этого же дня.

Также в столице действует до 9:00 четверга предупреждение о ветре, а в Подмосковье о граде до 21:00 среды.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на территории Ивановской, Калужской, Курской, Костромской, Тамбовской, Тверской, Курской, Ярославской областей.