РИАМО - 8 июл. В среду на территории Подмосковья продолжает действовать режим повышенной готовности (РПГ), по данным МЧС, до 21:00 в среду возможны дождь и гроза с сильными порывами ветра до 20 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями энергетики были переведены в режим повышенной готовности», - сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Он добавил, что аварийно-восстановительные бригады оперативно устранили все нарушения в электроснабжении, возникающие в электросетях, и сегодня продолжают свою работу.

Жителей Подмосковья просят не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также и не парковать под ними автотранспорт.