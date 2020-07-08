РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. Управляющие компании подмосковных Люберец оперативно решают жалобы жителей, УК отработали 85% обращений с портала «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Глава Люберец Владимир Ружицкий в среду провел заседание в онлайн-режиме с руководителями управляющих компаний городского округа.

«Нам необходимо понять, что происходит в округе в плане обслуживания домов и территории. Потому что жалобы от жителей есть. Люберчане пишут письма в администрацию, оставляют комментарии в социальных сетях. На сегодняшней встрече мы рассмотрим пути эффективного взаимодействия управляющих компаний, жителей и ресурсников», - сказал Ружицкий.

На встрече обсудили вопросы содержания территории, жалобы жителей на портале «Добродел» и в ЦУРе, задолженность УК перед ресурсоснабжающими организациями и ряд текущих вопросов.

«В городском округе Люберцы всего 32 управляющих компании. Большинство из них оперативно решают вопрос жалоб жителей, но есть нарушители, которые находятся в так называемой «красной зоне» по вопросу отработки обращений. Но и жители порой необоснованно дублируют жалобы, и эти ситуации тоже надо решать», - отметил замглавы администрации Люберец Эдуард Малышев.

Он также подчеркнул важность качественной работы по окосу травы у придомовых территорий и привел анализ работы УК по этому вопросу.

Заместитель главы городского округа Люберцы Василий Власов добавил, что управлением ЖКХ совместно с управляющими компаниями осуществляется контроль каждого обращения от жителей. Люберецкими УК отработано 85% обращений с портала «Добродел», в работе – 15%.

«Что касается вопросов оплаты коммунальных услуг и устранения задолженностей, мы обзваниваем жителей и решаем вопрос в индивидуальном порядке», - подчеркнул Власов.

По итогу заседания было принято решение персонально взаимодействовать с жителями, оставляющими повторные жалобы. Также был намечен план работы с управляющими компаниями-нарушителями.

«Мы проводим подобные заседания еженедельно и держим на контроле пожелания наших жителей», - заключил Ружицкий.