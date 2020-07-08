РИАМО - 8 июл. Движение пригородных поездов на Савеловском направлении Московской железной дороги введено в график после того, как контурную сеть повредил один из составов, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.

Ранее на станции Лобня состав повредил контактный провод. Поезда МЦД-1 и Савеловского направления МЖД следовали с увеличенными интервалами.

«Железнодорожники ввели в график движение поездов на Савеловском направлении МЖД, нарушенное ранее из-за пригородного поезда, повредившего контактную сеть», - сказал собеседник агентства.

МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства.