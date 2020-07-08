РИАМО - 8 июл. Кафе и ресторанам с летними верандами рекомендовали закрыть их из-за штормовых порывов ветра в 30 метров в секунду, которые прогнозируются в столице в среду, говорится в сообщении пресс-службы департамента торговли и услуг Москвы.

В среду в городе ожидаются гроза, сильный дождь, порывы ветра до 30 метров в секунду.

«Просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации», — говорится в сообщении.

Кроме того, нужно укрепить конструкции на верандах, закрыть зонты.