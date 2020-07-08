РИАМО - 8 июл. В Подмосковье энергетики компаний «Мособлэнерго» и «Россети Московский регион» завершили основной объем восстановительных работ после разгула стихии 7 июля, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

Седьмого июля на Московский регион обрушился сильнейший циклон. Дождь, гроза, местами с градом, порывы ветра до 20 метров в секунду стали причиной ряда локальных отключений электроэнергии. Был введен режим повышенной готовности. Всего было прервано электроснабжение в 114 населенных пунктах. Около 10 тысяч человек могли чувствовать перебои электричества, но не всегда отсутствие, поскольку дома были запитаны по резервным линиям.

«Вследствие неблагоприятных погодных условий - грозовой фронт на западе и северо-западе Московской области - отключения электроснабжения были зафиксированы в 12 городских округах: Можайский, Солнечногорск, Одинцовский, Истра, Волоколамский, Рузский округ, Клин, Мытищи, Щелково, Талдомский, Наро-Фоминский округ, Шаховская», - говорится в сообщении.

Всего к оперативному реагированию и проведению масштабных аварийно-восстановительных работ от компании «Россети Московский регион» были готовы 443 бригады в составе 2 291 человека и 2 726 единиц спецтехники. Кроме того, из-за непогоды в готовность приведены 122 передвижные электростанции общей мощностью 35 071 киловатт.

Стихия в основном обрушилась на север Московской области, сильнее остальных пострадали городские округа Клин, Дмитровский, Мытищи, Талдомский, Солнечногорск. Филиал «Северные электрические сети» был переведен на особый режим работы. В кратчайшие сроки от резервных источников питания были запитаны социально значимые объекты и часть бытовых потребителей.

Основные работы по восстановлению электроснабжения потребителей завершены. Ведутся оперативные переключения с резервной на основную схему электроснабжения.

«Энергетики в сложившейся эпидемиологической ситуации продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение потребителей. В связи с неблагоприятными погодными условиями электросетевые компании были переведены в режим повышенной готовности. Аварийно-восстановительные бригады оперативно устранили все нарушения в электроснабжении, возникшие на линиях электропередачи», - рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Сейчас энергетики продолжают работать в режиме повышенной готовности, так как в регионе все еще действует предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.