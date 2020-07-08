РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Коммунальщики заделали оставшиеся от сломанных окон дыры на игровой горке детской площадки в Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на ненадлежащее состояние игровых элементов на детской площадке. Он отметил, что на улице Литейной у дома №11А на детской площадке разбили пластиковые элементы «окна». Это произошло весной, однако оставленные дыры остались.

«Сотрудниками администрации округа по данной информации был проведен осмотр детской игровой площадки на улице Литейной. Факт подтвердился. Работы проведены, в частности, игровые элементы площадки приведены в надлежащее состояние. Обслуживание данной детской игровой площадки по вышеуказанному адресу проводят сотрудники «МУЖРП №5» согласно графику осмотра», - сказал первый замглавы администрации округа Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.