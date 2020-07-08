РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 8 июл. В парке «Елочки» подмосковного Домодедова в среду отпраздновали День семьи, любви и верности, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

С праздником домодедовцев поздравил депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

«Мы все одна семья - семья православная, семья христианская, семья Домодедова, и еще есть меньшая ячейка общества - это наша семья. Семью нужно хранить. Хранить можно на традициях. У нас прекрасные православные традиции, у нас Петр и Февронья показали, как правильно нужно жить. Давайте будем этим традициям следовать, и я думаю, и даже уверен, что мы будем счастливы. Счастья всем и здоровья!» - сказал Жолобов.

С поздравлениями также выступили депутат совета депутатов Домодедова Юлия Костюк и настоятель храма благоверных святых Петра и Февроньи священник Антоний Киндяков.

В честь праздника в парке провели акцию «Я рисую на асфальте», в рамках которой дети и родители рисовали цветными мелками то, как они видят семью. По окончании мероприятия все участники получили подарки.