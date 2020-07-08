РИАМО - 8 июл. Благодаря теплой и влажной погоде в подмосковных лесах появились почти все виды осенних грибов, сообщил РИАМО председатель Союза грибников России Михаил Вишневский.

«Сейчас в подмосковных лесах можно собирать все осенние грибы, что у нас бывают, кроме, пожалуй, осенних опят. Сейчас народ в лесу во всю собирает белые грибы, лисички, подосиновики, подберезовики», - сказал Вишневский.

Миколог добавил, что сейчас в подмосковных лесах тепло и влажно. Это способствует развитию грибниц и хорошему плодоношению грибов. Однако спрогнозировать, сколько еще будут расти осенние грибы, невозможно.

Вишневский также отметил, что массовый рост осенних грибов в середине лета никак не скажется на их появлении в свое «законное» время, то есть осенью.