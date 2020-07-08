РИАМО - 8 июл. Почти 180 приусадебных участков и 150 частных домов оказались подтоплены в подмосковном Можайском городском округе после сильного дождя, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«В Можайском городском округе подтопило 178 приусадебных участков в СНТ «Виктория» и «Стрела» и 150 частных домов в этих же товариществах», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате подтоплений никто не пострадал.

Вечером 7 июля в западной части Подмосковья прошли обильные дожди. В Можайском округе выпало 50 миллиметров осадков, что составляет более половины от месячной нормы.