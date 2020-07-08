РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 июл. Депутат Московской областной думы Галина Уткина поздравила жителей подмосковного Красногорска с Днем семьи, любви и верности, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В городском парке Красногорска в среду состоялось чествование семейных пар. В мероприятии приняла участие и глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«В семьях бывают разногласия, бывают разные взгляды на какие-то дела. Самое главное – нужно уметь понимать своего супруга или супругу, иметь терпение и вместе укреплять свою семью», – сказала Уткина.

Она отметила, что многие многодетные родители строят карьеру, повышают свое образование.

«Хочу пожелать, чтобы все семьи были крепкими и счастливыми. В России всегда ценилась большая семья. Семейные праздники отмечают за большим столом, за которым сидят родители, дети, бабушки, дедушки. А если нужно поработать – тоже все вместе сажают, копают, строят», – добавила Уткина.

От исполкома местного отделения партии «Единая Россия» семьям - участницам праздника вручили памятные подарки.

Затем семьи в знак нерушимости брачных уз прикрепили к специально установленному в парке дереву замочки, а ключи выбросили в пруд.