РИАМО - 8 июл. В начале торгов в среду курс рубля упал по отношению к доллару и евро, сообщает Газета.ru.

«Курс евро увеличился на 1 копейку, до 80,64 рубля», - говорится в сообщении.

Доллар укрепился на 3 копейки и достиг отметки в 71,51 рубля.