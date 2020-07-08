РИАМО - 8 июл. В начале торгов в среду курс рубля упал по отношению к доллару и евро, сообщает Газета.ru.
«Курс евро увеличился на 1 копейку, до 80,64 рубля», - говорится в сообщении.
Доллар укрепился на 3 копейки и достиг отметки в 71,51 рубля.
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РИАМО - 8 июл. В начале торгов в среду курс рубля упал по отношению к доллару и евро, сообщает Газета.ru.
«Курс евро увеличился на 1 копейку, до 80,64 рубля», - говорится в сообщении.
Доллар укрепился на 3 копейки и достиг отметки в 71,51 рубля.
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