РИАМО - 8 июл. Актеры театра и кино Алена Бабенко, Егор Бероев, Любовь Толкалина, Юлия Пересильд и другие примут участие в онлайн-чтениях рассказов Антона Чехова в «Одноклассниках», говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

«Актеры прочитают монологи из известных произведений писателя — пользователи смогут заглянуть в «Жалобную книгу», станут свидетелями событий «Вишневого сада» и увидят встречу двух гимназических товарищей в рассказе «Толстый и тонкий», - говорится в сообщении.

Чтения пройдут в честь 160-й годовщины со дня рождения писателя. Первый эфир состоится в среду, остальные - 15, 22 и 29 июля. Начало в 19:00 по московскому времени.

Ранее в рамках проекта «Читай дома» звезды кино, театра, музыки и телевидения прочитали рассказы Михаила Зощенко из сборника «Не может быть!» и знаменитую повесть Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки».