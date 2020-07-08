РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 июл. Немногим менее 500 браков зарегистрировали с начала года в ЗАГСе подмосковного Красногорска, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля в память о православных святых Петре и Февронии, считающихся покровителями супружеских пар. В городском парке Красногорска в среду в честь праздника прошло чествование семейных пар. В мероприятии приняли участие Эльмира Хаймурзина и депутат Мособлдумы Галина Уткина.

«Несмотря на то, что начало года выдалось таким сложным, в ЗАГСе Красногорска с начала 2020 года было зарегистрировано 467 браков – почти 500», – сказала Хаймурзина.

Она пожелала семейным парам Красногорска сохранять согласие, любовь и делать счастливыми друг друга и детей.