РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 8 июл. Около 1,3 тысячи младенцев родились в роддоме подмосковного Красногорска с начала этого года, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«По состоянию на сегодняшний день, в нашем Красногорском роддоме родились почти 1 300 малышей. Из них шесть двоен и примерно поровну мальчиков и девочек: 651 и 646 соответственно», - сказала Хаймурзина.

Она добавила, что в прошлом году в Красногорском роддоме тысячный ребенок родился в августе.

«Это очень круто. Наши специалисты в роддоме принимают по 15, по 19 – у них есть рекорд – родов в сутки», - отметила Хаймурзина.

При этом, по словам главы муниципалитета, около 28% населения горокруга – дети в возрасте до 14 лет. 16 жительниц награждены знаком отличия «Материнская слава» за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций. В округе почти 3 тысячи многодетных семей.

День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля в память о православных святых Петре и Февронии, которых считают покровителями супружеских пар. В городском парке Красногорска в среду в честь праздника прошло чествование семейных пар.