РИАМО — 8 июл. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев считает себя одним из самых высокооплачиваемых специалистов в России, сообщает Газета.ru.

«Юрист признался, что если в России существует «первая тройка самых богатых адвокатов», то из них он, наверное, является «не первым», а «вторым» «самым высокооплачиваемым», - говорится в сообщении.

При этом адвокат не уточнил, о каких конкретно суммах идет речь. Пашаев лишь предположил, что его доходы могут вызвать недовольство «у всех». Юрист добавил, что работает на результат, а не «на публику».

Восьмого июня на Смоленской площади в Москве актер Михаил Ефремов устроил ДТП, в котором погиб водитель грузовика Сергей Захаров. Артиста обвиняют по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.

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