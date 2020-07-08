РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 8 июл. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина в среду поздравила жителей округа с Днем семьи, любви и верности, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля в память о православных святых Петре и Февронии, считающихся покровителями супружеских пар. В городском парке Красногорска в среду в честь праздника прошло чествование семейных пар.

«Хочу от всей души поздравить каждую красногорскую семью с этим замечательным добрым праздником», – сказала Хаймурзина.

Она отметила, что Красногорск – молодой, красивый, очень активный город, который пополняется молодыми жителями.

«Наполняется жизнью благодаря тысячам и тысячам семей, которые есть у нас в округе», – добавила Хаймурзина.

Глава муниципалитета вручила медаль «За любовь и верность» супругам Отто и Наталье Шмидт. Супруги отметили в нынешнем году 50-летие семейной жизни.

«Главный секрет семейного долголетия – уметь уступать друг другу», – поделились юбиляры.