РИАМО - 8 июл. Члены Совета Федерации направили в Минпромторг предложение продавать отделанные квартиры в новостройках сразу с мебелью, пишет в среду газета «Известия».

Сенаторы также намерены обратиться в федеральный Минстрой с просьбой внести соответствующие изменения в критерии стандартного жилья.

«Такая мера позволит поддержать в кризис деревообрабатывающую промышленность. Если инициативу примут, то, по данным политиков, люди смогут сэкономить до 50% на мебели, а стоимость недвижимости при этом увеличится в пределах 10%», - говорится в материале.

Эксперты уверены, что далеко не все покупатели захотят переплачивать за готовую мебель, поскольку качество отечественной продукции не всегда высокое.

Некоторые застройщики считают, что данная инициатива не актуальна в период экономического кризиса.