РИАМО - 8 июл. Члены Совета Федерации направили в Минпромторг предложение продавать отделанные квартиры в новостройках сразу с мебелью, пишет в среду газета «Известия».
Сенаторы также намерены обратиться в федеральный Минстрой с просьбой внести соответствующие изменения в критерии стандартного жилья.
Эксперты уверены, что далеко не все покупатели захотят переплачивать за готовую мебель, поскольку качество отечественной продукции не всегда высокое.
Некоторые застройщики считают, что данная инициатива не актуальна в период экономического кризиса.
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