Российские пациенты с рассеянным склерозом (РС) могут бесплатно получать терапию благодаря государственной программе «14 высокозатратных нозологий». С осени 2019 года в нее рекомендована к включению единственная терапия, эффективная при наиболее тяжелом первично-прогрессирующем рассеянном склерозе (ППРС). Главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов, который работает на базе МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, рассказал РИАМО о ведении пациентов с РС в условиях коронавируса и о том, как новая терапия помогает продлить жизнь людям.

– Ринат Равилевич, расскажите, неужели рассеянный склероз может грозить молодежи?

– Склерозом часто называют нарушение памяти в пожилом возрасте, но название «рассеянный склероз» не имеет отношения ни к старческому «склерозу», ни к рассеянности внимания. «Склероз» в данном случае означает «рубец», а «рассеянный» – множественность поражений центральной нервной системы.

Вопреки распространенным мифам о возрастной потере памяти, рассеянный склероз – заболевание молодых людей, с которым они сталкиваются в наиболее социально активный период своей жизни.

Более чем у половины пациентов РС дебютирует в возрасте от 20 до 40 лет и, при отсутствии адекватной патогенетической терапии (направленной на устранение или подавление механизмов развития болезни – ред.), приводит к глубокой инвалидизации пациентов в достаточно короткие сроки. Согласно данным ВОЗ, среди неврологических заболеваний РС является основной причиной стойкой инвалидизации лиц молодого возраста. В среднем спустя 10–15 лет с момента заболевания человек уже не может самостоятельно передвигаться, обслуживать себя без посторонней помощи и теряет трудоспособность.

Рассеянный склероз – это хроническое аутоиммунное заболевание нервной системы, в основе которого лежит повреждение оболочек нервных волокон собственной иммунной системой, что приводит к нарушению проведения импульсов и развитию разнообразных неврологических симптомов, таких как слабость, утомляемость, нарушение чувствительности, снижение зрения, шаткость и неустойчивость при ходьбе, двоение, головокружение, повышение мышечного тонуса, нарушения мочеиспускания и другие.

До настоящего времени точные причины развития рассеянного склероза остаются неизвестными. Показано, что в основе развития заболевания лежит сложное взаимодействие как наследственных (генетических) факторов, так и факторов окружающей среды, таких, например, как недостаточная инсоляция (облучение солнечным светом – ред.), некоторые вирусы, стрессы.

Более широко заболевание распространено в северных широтах. Чаще рассеянный склероз встречается у женщин.

Заболевание протекает с чередованием обострений и ремиссий. Под обострением понимают появление новой или усиление уже имеющейся симптоматики. Важно отметить, что не всегда возможен регресс симптомов до прежнего уровня. Ремиссия – стадия стабилизации заболевания, которая может наступать как самостоятельно, так и под действием современных лекарственных препаратов.

– Чем сегодня лечится рассеянный склероз?

– Для лечения обострений рассеянного склероза обычно используется короткий курс высокодозной гормональной терапии или плазмаферез.

В настоящее время в РФ для лечения РС зарегистрировано более 20 препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза (ПИТРС). Несмотря на широкие возможности терапии РС, остается актуальной проблема выбора высокоэффективного и безопасного препарата с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Важно отметить, что терапия должна быть начата максимально рано, с момента постановки диагноза, так как у большинства пациентов даже при стабильной клинической картине и отсутствии симптомов заболевание прогрессирует. С течением времени это может приводить к появлению стойкого необратимого неврологического дефицита и инвалидизации.

Современные ПИТРС дорогостоящие, не все могут себе их позволить. Поэтому так важна государственная программа и прикрепление пациента к определенному центру рассеянного склероза.

Сегодня государство оказывает помощь всем пациентам с рассеянным склерозом. В каждом регионе есть свои центры РС. Всего в России около 150 тысяч больных РС, на учете в Центре рассеянного склероза Московской области более 4,5 тысячи пациентов.

В 2019 году в государственную программу рекомендовали к включению новый препарат для терапии особо сложных форм РС, а именно – первично-прогрессирующего (ППРС) и рецидивирующего рассеянного склероза (РРС), который включает в себя вторично-прогрессирующий РС с обострениями и рецидивирующе-ремиттирующий РС.

– Как именно работает новый препарат?

– Его действие направлено на подавление патогенетического механизма развития РС.

Препарат используется для лечения как рецидивирующих форм РС, так и первично-прогрессирующего РС, и продемонстрировал способность существенно замедлять прогрессирование инвалидизации у пациентов с этими формами РС.

– Насколько новые препараты способны помочь страдающим рассеянным склерозом?

– Раньше рассеянный склероз воспринимался как приговор, особенно в случае наиболее быстро инвалидизирующего варианта течения рассеянного склероза – первично-прогрессирующего РС. Прогрессирование инвалидизации при ППРС происходит быстрее – уже примерно через 7–10 лет заболевания 25% пациентов тяжело инвалидизированы и нуждаются в инвалидном кресле для передвижения.

Но сейчас современная терапия и поддержка государства дает пациентам шанс на полноценную жизнь, значительно отодвигая момент глубокой инвалидизации. Поэтому чрезвычайно важно вовремя обратиться к врачу и получить подходящее лечение.

– Расскажите, как можно вовремя распознать тревожные симптомы?

– Неврологическая симптоматика весьма разнообразна при РС и зависит от участка повреждения центральной нервной системы – может быть нарушение чувствительности, двигательной функции, снижение зрения, шаткость и неустойчивость при ходьбе, двоение, головокружение, повышение мышечного тонуса, нарушения мочеиспускания. Следует отметить, что ни один из симптомов не является строго обязательным для рассеянного склероза. В то же время все указанные выше проявления могут наблюдаться и при других заболеваниях нервной системы. В связи с этим постановка диагноза должна осуществляться только квалифицированным специалистом на основании детального анализа жалоб, результатов неврологического осмотра и дополнительных методов исследования.

– Как сейчас, во время пандемии коронавируса, происходит лечение пациентов с рассеянным склерозом?

– Выбор терапии ПИТРС является сложным процессом, учитывающим множество факторов, одним из которых на протяжении нескольких последних месяцев является коронавирусная инфекция COVID-19. Тактику ведения пациентов в условиях эпидемии COVID-19 должен разработать лечащий врач.

Пациенты с РС должны уделять особое внимание актуальным рекомендациям по снижению риска заражения COVID-19, разработанным Росздравнадзором и Министерством здравоохранения РФ, включая дополнительные рекомендации для людей, подверженных риску серьезных осложнений от коронавирусной инфекции COVID-19. В текущих условиях основная задача – уменьшить риск заражения.

– Куда могут обращаться жители Московской области?

– Пациенты с рассеянным склерозом в Московской области могут обратиться за помощью в Центр рассеянного склероза на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени М.Ф. Владимирского. Центр расположен по адресу: Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, строение 5 (корпус 10). Телефон регистратуры: +7 (495) 684-57-38.