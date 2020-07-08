РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров в среду днем, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 12:09 на трассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от СНТ «Березки-1» до автобусной остановки «ДСР-13». Средняя скорость движения составляет 15 километров в час.

Также движение затруднено на улице Кирова, проспекте Ленина, улицах Большая Серпуховская, Комсомольская, Матросская, Стекольникова и других.