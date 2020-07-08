РИАМО — 8 июл. Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил приравнять отчуждение территорий РФ к экстремизму, сообщает ТАСС.

Наказание за данное правонарушение может составить от 6 до 10 лет лишения свободы.

«Сегодня в Государственную Думу вносится пакетный проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», - говорится в сообщении.

Второй абзац пункта 1 статьи 1 данного закона предлагается дополнить, указав, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории.

В результате терминологию закона приведут в соответствие с Конституцией РФ. Это поможет избежать двусмысленного или неопределенного толкования понятия целостности Российской Федерации.