РИАМО - 8 июл. В этом году объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса в Подмосковье могут вырасти до 1 миллиарда долларов, к 2024 году этот показатель намерены довести до 1,7 миллиарда долларов, сообщил журналистам в среду министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Если в прошлом году мы экспортировали примерно на 800 миллионов долларов продукции агропромышленного комплекса, то уже в этом году мы должны коснуться цифры в 1 миллиард долларов. А к 2024 году достигнуть показателя в 1,7 миллиарда долларов», - сказал Разин.

Он добавил, что с начала года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса составил в регионе около 460 миллионов долларов.

В основном Подмосковье отправляет на экспорт мясо, молоко, зерно, а также белки и животные жиры.

В среду Разин приехал в Наро-Фоминский округ, чтобы провести выездное совещание по вопросу перспектив и проблематики экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области.

Площадкой для встречи стал оптово-распределительный центр «Славтранс-Сервис» в поселке Селятино. Также программой визита предусмотрена проверка строительства новой площадки ОРЦ.