РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил жителей Подольска с Днем семьи, любви и верности и пожелал мира и взаимопонимания, сообщается на странице депутата в соцсети «ВКонтакте».

8 июля ежегодно отмечается День семьи, любви и верности. Традиция отмечать день семейных ценностей в России берет свое начало в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, которые считаются покровителями христианского брака. Петр и Феврония являются образцами семейной любви и верности.

«От всей души поздравляю с Днем семьи, любви и верности! Семья — самое ценное сокровище, которое люди могут иметь в жизни. Хочу пожелать в этот день ценить превыше всего своих близких, дорожить каждой минутой, проведенной рядом с родными людьми, ставить семейное благополучие приоритетом, наслаждаться уютом и теплом. Пускай в вашей семье всегда царит мир, любовь, взаимопомощь и взаимопонимание», - сказал Максимович.