РИАМО - 8 июл. Семь автомобилей злостных неплательщиков автоштрафов задержали в Москве по итогам четырех межведомственных рейдов в июне, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы МАДИ.

«В прошлом месяце МАДИ, ГИБДД и ФССП провели в Москве четыре совместных рейда по выявлению автомобилистов, у которых сумма неоплаченных штрафов за стоянку под запрещающими знаками, на газонах или за нарушения правил перевозок пассажиров превысила 30 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по итогам рейдов судебные приставы наложили арест на семь транспортных средств.

«Владельцы двух автомобилей полностью погасили задолженность в тот же день и избежали эвакуации своей машины, однако пять машин других должников переместили на спецстоянку», - добавил собеседник агентства.

Помимо ареста машины злостных неплательщиков, ФССП может также арестовать другое имущество, а после продать его на торгах для погашения долга. Кроме этого, приставы направляют заявление в суд об установлении для таких граждан временного ограничения на выезд из страны.

«Просим водителей соблюдать правила дорожного движения. Если штраф все-таки выписали, то на его погашение дается 60 дней с момента получения постановления», - подчеркнул представитель пресс-службы.

Проверить задолженность по штрафам можно в разделе «Услуги и сервисы» на портале mos.ru, в разделе «Штрафы» на портале госуслуг или на официальном сайте ФССП в разделе «Узнай о долгах».