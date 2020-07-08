РИАМО - 8 июл. Городские коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за прогнозируемого сегодня сильного ветра, ливня и грозы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Согласно прогнозу синоптиков, в среду в столичном регионе с 12.00 мск до 03.00 мск четверга пройдут дожди, возможен град, местами грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. За весь период ожидается более 50% месячной нормы осадков», - сказал Бирюков.

Он добавил, что в повышенную готовность привели все службы, которые ликвидируют последствий непогоды. Подготовили и источники аварийного питания.

«На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей», - подчеркнул Бирюков.

В городе также приняли дополнительные меры по недопущению скоплений воды и защите от порывов ветра зданий, жилых и нежилых сооружений, транспортных и торговых объектов и больших рекламных конструкций.

Москвичам лучше не выходить на улицу без особой необходимости.