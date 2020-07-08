РИАМО - 8 июл. В Подмосковье в связи с улучшением эпидемиологической обстановки шесть КТ-аппаратов приступили к работе в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В период пандемии КТ-аппараты применялись для обследования пациентов с симптомами ОРВИ, подозрением на внебольничную пневмонию и коронавирусную инфекцию. Теперь по мере улучшения ситуации мы возвращаемся к плановой работе и проводим дезинфекцию тяжелого оборудования», - сказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Она отметила, что в штатном режиме начали проводить КТ-исследования в Одинцовской, Серпуховской центральной районной, Лобненской центральной городской, Ивантеевской больницах, Московском областном госпитале ветеранов войн и в МОНИКИ. Также до конца недели плановую работу возобновит КТ-аппарат в Чеховской областной больнице.

Попасть на исследование можно после посещения лечащего врача, который выдаст соответствующее направление. Работа кабинета компьютерной томографии ведется в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и рекомендаций, сотрудниками используются средства индивидуальной защиты, соблюдается режим дезинфекции помещений и оборудования.

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Текстовая трансляция

8 ИЮЛЯ

- Из-за пандемии коронавируса россияне стали чаще покупать велосипеды, причем не только новые, но и подержанные. Возросший спрос на велосипеды стал общемировой тенденцией.



- Правительство Российской Федерации установило новые правила оказания медицинской помощи гражданам при угрозе опасных заболеваний. Алгоритм этих мер был отработан во время пандемии коронавируса.

- За минувшие в сутки в России зафиксировали 6 562 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве выявили 621 случай, таким образом, число новых случаев коронавируса в столице сократилось за месяц на 31%. В Подмосковье выявили еще 194 случая Covid-19.

- Еще 1195 пациентов выздоровели в Москве. В Подмосковье от коронавирусной инфекции вылечились 359 человек.

- Еще 6 московских стационаров вернулись к обычному режиму работы после приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В скором времени планируется вернуть в обычный режим работы еще четыре больницы, среди которых Боткинская и имени Виноградова.

- В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в столице умерли 4027 человек. В Подмосковье жертвами новой инфекции стали еще 5 человек.