РИАМО – 8 июл. Правительство Российской Федерации установило новые правила оказания медицинской помощи гражданам при угрозе опасных заболеваний, сообщает Федеральное агентство новостей.

Постановление о введении новых правил подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Алгоритм этих мер был отработан во время пандемии коронавируса. Так, согласно документу, при неблагоприятной эпидобстановке пациенты смогут лечиться не только в профильных отделениях больниц, но и в перепрофилируемых стационарах», - говорится в сообщении.

Предполагается, что принятие этих мер на уровне правительства поможет оперативно реагировать при возникновении новых угроз.

За минувшие в сутки в России зафиксировали 6562 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев достигло 700 792.

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Текстовая трансляция

8 ИЮЛЯ

- Из-за пандемии коронавируса россияне стали чаще покупать велосипеды, причем не только новые, но и подержанные. Возросший спрос на велосипеды стал общемировой тенденцией.



- Правительство Российской Федерации установило новые правила оказания медицинской помощи гражданам при угрозе опасных заболеваний. Алгоритм этих мер был отработан во время пандемии коронавируса.

- За минувшие в сутки в России зафиксировали 6 562 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве выявили 621 случай, таким образом, число новых случаев коронавируса в столице сократилось за месяц на 31%. В Подмосковье выявили еще 194 случая Covid-19.

- Еще 1195 пациентов выздоровели в Москве. В Подмосковье от коронавирусной инфекции вылечились 359 человек.

- Еще 6 московских стационаров вернулись к обычному режиму работы после приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В скором времени планируется вернуть в обычный режим работы еще четыре больницы, среди которых Боткинская и имени Виноградова.

- В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в столице умерли 4027 человек. В Подмосковье жертвами новой инфекции стали еще 5 человек.