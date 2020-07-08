РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 июл. В городском округе Щелково продолжается сдача ЕГЭ, участие в тестировании по русскому языку, которое проходило в два этапа 6 и 7 июля, приняли 1 058 выпускников, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Информатику и ИКТ в качестве одного из профильных ЕГЭ выбрали 164 выпускника, литературу – 65, а географию всего 18.

«В этом году из-за пандемии испытания проводятся только для абитуриентов высших учебных заведений», - говорится в сообщении.

Экзамены организованы в соответствии с требованиями безопасности. Разметка для социальной дистанции нанесена от входа до самого кабинета и продумана таким образом, чтобы во время ЕГЭ в помещении находилось не более восьми-девяти выпускников. Также установлены бактерицидные лампы закрытого типа. Предусмотрены термометрия и пункты дезинфекции, выдаются маски и перчатки.

В этом месяце абитуриентов ждут ЕГЭ еще по семи дисциплинам: 10 июля – математика, 13 июля – история и физика, 16 июля – обществознание и химия, 20 июля – биология и письменный тест по иностранному языку, 22 и 23 июля – устный тест по иностранному языку.

24 и 25 июля станут резервными датами – в них смогут пройти испытания выпускники, у которых совпадают дни нескольких экзаменов.