РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 8 июл. В городском округе Щелково продолжается сдача ЕГЭ, участие в тестировании по русскому языку, которое проходило в два этапа 6 и 7 июля, приняли 1 058 выпускников, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».
Информатику и ИКТ в качестве одного из профильных ЕГЭ выбрали 164 выпускника, литературу – 65, а географию всего 18.
«В этом году из-за пандемии испытания проводятся только для абитуриентов высших учебных заведений», - говорится в сообщении.
Экзамены организованы в соответствии с требованиями безопасности. Разметка для социальной дистанции нанесена от входа до самого кабинета и продумана таким образом, чтобы во время ЕГЭ в помещении находилось не более восьми-девяти выпускников. Также установлены бактерицидные лампы закрытого типа. Предусмотрены термометрия и пункты дезинфекции, выдаются маски и перчатки.
В этом месяце абитуриентов ждут ЕГЭ еще по семи дисциплинам: 10 июля – математика, 13 июля – история и физика, 16 июля – обществознание и химия, 20 июля – биология и письменный тест по иностранному языку, 22 и 23 июля – устный тест по иностранному языку.
24 и 25 июля станут резервными датами – в них смогут пройти испытания выпускники, у которых совпадают дни нескольких экзаменов.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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6 июля школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. А что у вас с грамотностью? Пройдите тест и узнайте. При подготовке использованы материалы «Открытого банка заданий ЕГЭ» ФИПИ.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/13)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
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