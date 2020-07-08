РИАМО - 8 июл. Автомобилистам следует проявлять особую аккуратность на столичных дорогах в среду из-за дождя с грозой и сильным ветром, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

В среду до 21:00 в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, град, при грозе порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.

«Будьте осторожны и планируйте поездки на внепиковые часы. Парковаться лучше подальше от деревьев и билбордов», - говорится в сообщении.

Ситуация на столичных дорогах может быть непростой. Возможны пробки и множество мелких ДТП.