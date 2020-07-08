РИАМО - 8 июл. В Московском зоопарке у карликовой (чакоанской) мары родились детеныши, крупная особь весит около двух килограммов, говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.

«Сидит мара, как заяц, формой головы похоже на капибару. Но на самом деле это грызун, относящийся к семейству свинковых. Мары распространены на юго-востоке Южной Америки. Эти дневные животные очень любят погреться на солнышке. А ночью прячутся в норах или небольших убежищах», - говорится в сообщении.

Это растительноядные животные, они пасутся маленькими группами. Так им легче заметить опасность и спастись стремительным бегом.

Двое детенышей чакоанской мары родились в зоопарке 16 июня. Они появились на свет хорошо развитыми, с открытыми глазами, покрытые шерстью.

Родители детенышей приехали в Московский зоопарк из Праги почти 6 лет назад. С тех пор они живут вместе.