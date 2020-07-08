РИАМО – 8 июл. Следствие предъявит обвинение советнику генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Ивану Сафронову 13 июля, сообщил адвокат Сафронова Иван Павлов.

«Доступ ко всем материалам уголовного дела защита получает лишь на финальной стадии уголовного следствия, когда следствие говорит, что завершило свою работу. И тогда обвиняемого и защитников знакомят со всеми материалами дела, в том числе с секретными. Но по практике могу сказать, что предварительное следствие по таким делам идет небыстро», – сказал Павлов в эфире радио Sputnik.

Сафронова задержали в Москве 7 июля. Экс-журналиста, советника главы «Роскосмоса» подозревают в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю чешских спецслужб.

Лефортовский районный суд Москвы арестовал Ивана Сафронова до 6 сентября.

Видео задержания советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова в Москве>>