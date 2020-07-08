РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 8 июл. В подмосковных Котельниках в микрорайоне Силикат произвели монтаж новой бетонной опоры уличного освещения, говорится в сообщении пресс-службы администрации Котельников.

«В рамках муниципального контракта на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту линий наружного освещения на территории Котельников в микрорайоне Силикат в районе жилого дома №12 был произведен монтаж новой бетонной опоры уличного освещения взамен опоры, пришедшей в негодность в связи с физическим износом и локальными механическими разрушениями», - говорится в сообщении.

Также попутно произведена замена кабеля протяженностью 50 погонных метров.

Кроме того, были произведены работы по установке двух новых опор уличного освещения в промзоне микрорайона Силикат, которые были повреждены в результате дорожного инцидента.