РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. В подмосковном Подольске полицейские совместно с общественником провели профилактическую акцию «Будьте бдительны!», в ходе которой предупредили жителей об интернет-мошенниках и раздали листовки, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу Подольск.

В рамках профилактической акции «Будьте бдительны!» участковые уполномоченные полиции УМВД России по Подольску совместно с членом общественного совета при УМВД Алексеем Лубинским информировали граждан, как не стать жертвой дистанционного мошенничества.

«На улицах округа стражи правопорядка совместно с общественником раздали информационные материалы со сведениями о наиболее распространенных способах преступлений, относящихся к категории «дистанционные мошенничества», - говорится в сообщении.

Лубинский призвал горожан быть бдительными, никому не сообщать реквизиты своих банковских карт и одноразовые пароли, приходящие путем СМС-сообщений, а также использовать для совершения покупок только проверенные интернет-сайты и никогда не использовать ссылки, полученные с неизвестных телефонных номеров.

Полицейские пожелали горожанам никогда не попадаться на удочки мошенников, а также привели алгоритм действий родственников, если их близкие люди преклонного возраста контактировали со злоумышленниками.