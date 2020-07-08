РИАМО - 8 июл. Член Общественной палаты РФ, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля, сообщает RT.
Волынец направила соответствующее обращение президенту РФ Владимиру Путину.
«В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции... прошу Вас дать поручение правительству России провести комплекс мероприятий, необходимых для утверждения даты окончания... голосования, 1 июля, Днем России, объявления этой даты государственным праздником и выходным днем», — говорится в обращении Волынец.
По ее мнению, 12 июня у многих россиян ассоциируется с распадом СССР.
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию прошло с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97%. Поддержали изменения в Конституцию 77,92% участников голосования, против высказались 21,27%.
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