РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 8 июл. В среду Красковский культурный центр приглашает люберчан на онлайн-мероприятия, в 12:00 прозвучит вокальная композиция в исполнении Александра Чайки и Надежды Кудисовой, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«В 12:00 прозвучит вокальная композиция в исполнении Александра Чайки и Надежды Кудисовой, посвященная Дню семьи, любви и верности. В 15:00 состоится мастер-класс по декоративно-прикладному искусству», - говорится в сообщении.

В 19:00 пройдет поэтический флешмоб.