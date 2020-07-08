РИАМО - 8 июл. В Московской области за сутки выявили 194 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья по ситуации с коронавирусом.

С начала пандемии в Подмосковье зафиксировано 59 716 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В регионе с начала пандемии умерли 970 пациентов с коронавирусом. За все время выздоровели и выписались 39 550 человек с подтвержденным ранее коронавирусом.

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Текстовая трансляция

8 ИЮЛЯ

- Правительство Российской Федерации установило новые правила оказания медицинской помощи гражданам при угрозе опасных заболеваний. Алгоритм этих мер был отработан во время пандемии коронавируса.

- За минувшие в сутки в России зафиксировали 6 562 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве выявили 621 случай, таким образом, число новых случаев коронавируса в столице сократилось за месяц на 31%. В Подмосковье выявили еще 194 случая Covid-19.

- Еще 1195 пациентов выздоровели в Москве. В Подмосковье от коронавирусной инфекции вылечились 359 человек.

- Еще 6 московских стационаров вернулись к обычному режиму работы после приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В скором времени планируется вернуть в обычный режим работы еще четыре больницы, среди которых Боткинская и имени Виноградова.

- В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в столице умерли 4027 человек. В Подмосковье жертвами новой инфекции стали еще 5 человек.