РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 8 июл. Подрядная организация управляющей компании МУП «СЕЗ» спилила сухую рябину с придомовой территории микрорайона Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Наряду с плановыми работами сотрудники подрядной организации МУП «СЕЗ» производят задания по результатам регулярного обследования. Так, к примеру, по адресу: улица Революции, дом 4, была спилена на придомовой территории и убрана сухая рябина», - говорится в сообщении.

Также работники подрядной организации на днях косили траву и обрезали отросшие ветви кустов на придомовых территориях многоквартирных домов в юго-западной части микрорайона Климовск по улицам Рощинской и Победы.