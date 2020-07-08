РИАМО - 8 июл. В Москве выявили еще 621 случай заражения коронавирусной инфекцией, за месяц количество новых случаев в городе сократилось на 31%, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

«Уже два месяца средний еженедельный прирост заболевших отрицательный», - добавляется в материале.

Среди новых заболевших 39,7% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,9% – от 46 до 65 лет, 16,3% - от 66 до 79 лет, 7% – старше 80 лет, 10,1% - дети.

Всего с начала пандемии в Москве выявили 226 795 случаев инфицирования Covid-19. Умерли 4027 пациентов, выздоровели 160 913 человек.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что 16 столичных стационаров, где принимали Covid-пациентов, уже вернулись к оказанию плановой медпомощи.

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Текстовая трансляция

8 ИЮЛЯ

- Правительство Российской Федерации установило новые правила оказания медицинской помощи гражданам при угрозе опасных заболеваний. Алгоритм этих мер был отработан во время пандемии коронавируса.

- За минувшие в сутки в России зафиксировали 6 562 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Москве выявили 621 случай, таким образом, число новых случаев коронавируса в столице сократилось за месяц на 31%. В Подмосковье выявили еще 194 случая Covid-19.

- Еще 1195 пациентов выздоровели в Москве. В Подмосковье от коронавирусной инфекции вылечились 359 человек.

- Еще 6 московских стационаров вернулись к обычному режиму работы после приема пациентов с коронавирусной инфекцией. В скором времени планируется вернуть в обычный режим работы еще четыре больницы, среди которых Боткинская и имени Виноградова.

- В Москве скончались 28 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус. За все время пандемии в столице умерли 4027 человек. В Подмосковье жертвами новой инфекции стали еще 5 человек.