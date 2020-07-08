РИАМО (БАЛАШИХА) - 8 июл. В микрорайоне 1 Мая подмосковной Балашихи часть облицовки стены жилого дома №38 обрушилась в ходе капитального ремонта его фасада, сообщила сотрудник диспетчерской службы управляющей компании «ПИК-комфорт».

Ранее в социальных сетях жители городского округа стали размещать видео, как со здания падает большая часть облицовки. Однако на одном из них видно, что в ходе плановых работ альпинист производит демонтаж с учетом всех мер безопасности.

«Облицовка была демонтирована, так как начала отслаиваться. Демонтажом занимались альпинисты в рамках капитального ремонта фасада данного жилого дома, в ходе которого они также проводят герметизацию межпанельных швов. Территория огорожена, и автомобили в пределах зоны возможного падения штукатурки убраны», - сказала сотрудник.

Дом входит в программу капитального ремонта многоквартирных домов на 2020 год с видом работ «Ремонт фасада».